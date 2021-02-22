Сергей Соседов подверг критике представителей отечественного шоу-бизнеса за их "пустые выступления".
По мнению музыкального критика, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие подобные знаменитости делают упор на внешнюю "мишуру", забывая о смысловой наполненности своих выступлений.
"К сожалению, вкус зрителей очень испорчен. Не надо ходить на попсовые концерты, не нужно ходить на Киркорова и Баскова. Их выступления имеют плохой художественный уровень. Это пусто и безвкусно. За внешними богатыми атрибутами — перьями и стразами — ничего нет, кроме мишуры и пустоты", — пояснил Соседов.
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