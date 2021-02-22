Соседов раскритиковал выступления Баскова и Киркорова

Сергей Соседов подверг критике представителей отечественного шоу-бизнеса за их "пустые выступления".

По мнению музыкального критика, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие подобные знаменитости делают упор на внешнюю "мишуру", забывая о смысловой наполненности своих выступлений.

"К сожалению, вкус зрителей очень испорчен. Не надо ходить на попсовые концерты, не нужно ходить на Киркорова и Баскова. Их выступления имеют плохой художественный уровень. Это пусто и безвкусно. За внешними богатыми атрибутами — перьями и стразами — ничего нет, кроме мишуры и пустоты", — пояснил Соседов.