Миро рассказала о судьбе принца Гарри после развода с Меган Маркл

Популярная блогерша Лена Миро восхитилась характером и стойкостью Меган Маркл. Также она выразила уверенность, что актриса в скором времени бросит принца Гарри, поскольку он "слабак".

"Меган еще своего принца бросит. Вот увидите. И денежек себе много-много нарубит. И будет у нее йога в Калифорнии и, скорее всего, смуглый веселый парень. А что же Гарри? Этот будет таскаться на рыбалку и бухать в пабе. Слабак", — написала Миро.