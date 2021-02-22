Давид Манукян и Ольга Бузова два года назад заключили контракт, который был направлен на взаимный пиар.
В начале 2021 года пара якобы публично рассталась, поскольку действие контракта закончилось. Об этом рассказал продюсер Евгений Бабичев. По его словам, в мире шоу-бизнеса подобные соглашения не редкость.
"По истечении этого контракта можно говорить, что Дава уже самостоятельная персона и бизнес-проект, который приносит деньги и хорошо монетизируется", — объяснил продюсер.
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