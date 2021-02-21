Константин Богомолов хотел сделать приятное своей жене и опубликовал её фотографию в Instagram. Под фотографией он отметил комплементом глаза Ксении Собчак.
"Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы", — пишет Богомолов.
Однако Собчак не оценила стремления супруга и решила ему припомнить флирт с Тиной Канделаки.
"Ты про Тину Канделаки?)" — написала журналистка под публикацией.
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