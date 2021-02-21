Собчак обвинила Богомолова во флирте с Канделаки

Константин Богомолов хотел сделать приятное своей жене и опубликовал её фотографию в Instagram. Под фотографией он отметил комплементом глаза Ксении Собчак.

"Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы", — пишет Богомолов.

Однако Собчак не оценила стремления супруга и решила ему припомнить флирт с Тиной Канделаки.

"Ты про Тину Канделаки?)" — написала журналистка под публикацией.