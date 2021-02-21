Алиса Мон призналась в восьми абортах

Певица Алиса Мон родила сына в 1989 году, однако затем артиста решила больше не заводить детей. Недавно она призналась, что таких возможностей у неё было больше восьми, однако в каждой из них она делала аборт.

"Вообще около восьми раз принимала решение о прерывании беременности. Если не больше. Самое смешное — я всегда была со спиралью, а все равно беременела. Как сейчас выясняется, я — плохой родитель. Мне бы хотелось видеть своего 31-летнего сына более состоятельным. Но тут не думаю, что есть моя какая-то вина", — объяснила певица.