Саша Зверева призналась, что во времена своей популярности пристрастилась к употреблению запрещённых веществ. По её словам, тогда в тусовке шоу-бизнеса это было "модно".
Потом певица бросила употреблять наркотики. Причём сделала это сама.
"Ко мне пришла эта темная сторона в двадцать лет — на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоубизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день", — написала Зверева в Instagram.
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