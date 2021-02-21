Саша Зверева созналась в употреблении наркотиков

Саша Зверева призналась, что во времена своей популярности пристрастилась к употреблению запрещённых веществ. По её словам, тогда в тусовке шоу-бизнеса это было "модно".

Потом певица бросила употреблять наркотики. Причём сделала это сама.

"Ко мне пришла эта темная сторона в двадцать лет — на пике популярности. Полгода я играла в эту распространенную в шоубизнесе игрушку. А потом сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день", — написала Зверева в Instagram.