Принц Уильям оказался "расстроен и подавлен" ответом своего брата на слова Елизаветы II. Ранее принц Гарри и Меган Маркл официально перестали быть членами семьи.
Королева Великобритании сразу же заявила, что недовольна образом жизни, который сейчас ведёт её внук в США. По её мнению, он "несовместим с ответственностью и обязанностями служить обществу".
"Мы все можем случить обществу. Это служение универсально", — ответил Гарри в СМИ.
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