Принц Уильям осудил неуважение своего брата к королеве

Принц Уильям оказался "расстроен и подавлен" ответом своего брата на слова Елизаветы II. Ранее принц Гарри и Меган Маркл официально перестали быть членами семьи.

Королева Великобритании сразу же заявила, что недовольна образом жизни, который сейчас ведёт её внук в США. По её мнению, он "несовместим с ответственностью и обязанностями служить обществу".

"Мы все можем случить обществу. Это служение универсально", — ответил Гарри в СМИ.