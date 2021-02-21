Виктория Боня не исключила, что может стать депутатом

Виктория Боня не исключила, что в будущем может посвятить себя общественной деятельности и стать депутатом. Модель рассказала, что хорошо знает проблемы своей малой родины. Боня родилась и выросла в городе Краснокаменске Читинской области.

"Я знаю, какие вопросы меня интересуют и что бы я пролоббировала, если бы действительно решила это сделать. Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи. Нам просто везло… Безусловно, этому нужно посвящать много времени и внимания. Сейчас ребенок подрастет и, посмотрим, куда меня потянет", — пояснила модель.