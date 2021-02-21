Баста обвинил Лободу в том, что у неё нет сердца

Первая серия нового сезона проекта "Голос.Дети" началась с конфликта между наставниками.

Светлана Лобода заметила одного из участников шоу и решила пригласить его к себе в команду. Певица сказала начинающему артисту, что во время его выступления у неё "выпрыгивало сердце". Однако рэпер Баста тут же усомнился, что у неё есть сердце.

"У тебя не может выскакивать сердце, у тебя его нет", — заявил музыкант.

Лобода проигнорировала это высказывание.