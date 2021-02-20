Ксения Собчак предостерегла себя от ошибок прошлого

Журналистка встретилась со своей копией времён "Дома-2".

В своём YouTube-шоу "Осторожно, новости!" Собчак разыграла представление с перемещением во времени.

К нынешней Ксении Собчак явилась та Ксения, которую ещё именовали светской львицей.

Ведущая очень критично отнеслась к себе из прошлого. Она с трудом слушала гламурное пение своего двойника.

В один момент терпение Ксении Анатольевны лопнуло, и она решила пристрелить ненавистную копию.

Собчак догоняла себя в коридоре, намереваясь выстрелить.

Погоня закончилась уговорами.

"Не пой никогда", — увещевала опытная Ксения юную Собчак. — Важно выгнать Ольгу Бузову из "Дома-2", иначе она тебя подсидит. Не публикуй в Comment Out чёрный квадрат".

Так Собчак пыталась предотвратить ошибки прошлого.