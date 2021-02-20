Журналистка встретилась со своей копией времён "Дома-2".
В своём YouTube-шоу "Осторожно, новости!" Собчак разыграла представление с перемещением во времени.
К нынешней Ксении Собчак явилась та Ксения, которую ещё именовали светской львицей.
Ведущая очень критично отнеслась к себе из прошлого. Она с трудом слушала гламурное пение своего двойника.
В один момент терпение Ксении Анатольевны лопнуло, и она решила пристрелить ненавистную копию.
Собчак догоняла себя в коридоре, намереваясь выстрелить.
Погоня закончилась уговорами.
"Не пой никогда", — увещевала опытная Ксения юную Собчак. — Важно выгнать Ольгу Бузову из "Дома-2", иначе она тебя подсидит. Не публикуй в Comment Out чёрный квадрат".
Так Собчак пыталась предотвратить ошибки прошлого.
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