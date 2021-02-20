Перекрасившаяся в розовый цвет Боня резко ответила критикам

Модель решила кардинально поменять имидж.

Викторию Боню упрекнули в том, что она выбрала себе цвет волос не по возрасту.

41-летняя звезда ТВ гордо заявила о том, что чувствует себя молодой и красивой.

"Бабушка! Кричали они… куда тебе в розовый… Если вы собираетесь лечь и умереть в свои 40, то я собираюсь в своей старости ещё покорить Космос и Эверест. А вы можете стареть по канонам ваших мерок", — написала Боня под фото с розовыми волосами.

Подписчиков её слова не убедили и они продолжили свои нападки.

"Зачем же сразу "постареть и умереть"? В каждом возрасте есть своя красота и свой стиль. В 40 лет определённый стиль просто неуместен и говорит о том, что женщина чего-то недополучила в молодые годы и не может спокойно эволюционировать в зрелую стадию своей жизни", — выразили своё мнение фолловеры. "Дело не в том, что в 40 нужно лечь и умирать, а дело в том, что на взрослой тётке это смешно выглядит. Молодиться нужно смолоду!" — прокомментировали интернет-пользователи.