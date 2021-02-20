Модель решила кардинально поменять имидж.
Викторию Боню упрекнули в том, что она выбрала себе цвет волос не по возрасту.
41-летняя звезда ТВ гордо заявила о том, что чувствует себя молодой и красивой.
"Бабушка! Кричали они… куда тебе в розовый… Если вы собираетесь лечь и умереть в свои 40, то я собираюсь в своей старости ещё покорить Космос и Эверест. А вы можете стареть по канонам ваших мерок", — написала Боня под фото с розовыми волосами.
Подписчиков её слова не убедили и они продолжили свои нападки.
"Зачем же сразу "постареть и умереть"? В каждом возрасте есть своя красота и свой стиль. В 40 лет определённый стиль просто неуместен и говорит о том, что женщина чего-то недополучила в молодые годы и не может спокойно эволюционировать в зрелую стадию своей жизни", — выразили своё мнение фолловеры.
"Дело не в том, что в 40 нужно лечь и умирать, а дело в том, что на взрослой тётке это смешно выглядит. Молодиться нужно смолоду!" — прокомментировали интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.