Роза Сябитова обещала дать инструкцию по управлению мужчинами

Телесваха призывает всех желающих счастливо выйти замуж записываться к ней на консультацию.

Роза Сябитова опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о том, что ещё должна знать невеста.

Ведущая программы "Давай поженимся" посоветовала женщинам готовиться к семейной жизни, также как матросы готовятся к службе на корабле.

"Муж — это капитан корабля, а жена (с будущими детьми) его помощники. И от того, как она будет помогать ему командовать семейный фрегатом, зависит безопасность и комфорт всего путешествия. Теперь дело за малым — найти умного и хорошего капитана. Как это сделать, расскажу в следующий раз… Если вам нужен совет по этому вопросу, запишитесь ко мне на консультацию", — написала Сябитова в своём микроблоге.

Одна из подписчиц возразила, что не стоит жить по правилам.

"Это всё слова, которые непонятны, уж мне точно. Вы знаете конкретные инструкции для "шеи"? И какие у неё обязанности?" — ответила Сябитова.

Некоторых напрягло то, что советы даёт женщина, которая имеет за плечами опыт разводов.

"Как можно раздавать советы, если сами не сохранили ни один брак! Какой совет вы можете дать?" — упрекнули фолловеры Сябитову.