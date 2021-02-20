Экс-солистку "Пропаганды" обманули на 350 тысяч рублей

Представители исполнительницы обратились с заявлением в полицию.

Вокалистка договорилась с неким бизнесменом, который пообещал Виктории Ворониной продвигать в социальных сетях её новую песню.

За рекламные услуги певица перевела предпринимателю 350 тысяч рублей. Бизнесмен, по словам исполнительницы, свои обязательства не выполнил.

Мужчина обещал певице, что её песня окажется в лидирующих позициях чарта ВК. Такой успех бизнесмен обещал вокалистке уже спустя 18 дней после выплаты денег.

Однако, песня так и не стала лидером социальной сети.

Виктория потребовала вернуть деньги, но предприниматель не стал этого делать.

Группа "Пропаганда" была широко известна в 2000-х года. Первый состав группы включал вокалисток: Викторию Воронину, Юлию Гаранину и Викторию Петренко. Самые известные песни группы: "Мелом", "Дождь по крышам", "Яй-я", "Супер-Детка", "Знаешь", "Фиолетовая пудра".