Представители исполнительницы обратились с заявлением в полицию.
Вокалистка договорилась с неким бизнесменом, который пообещал Виктории Ворониной продвигать в социальных сетях её новую песню.
За рекламные услуги певица перевела предпринимателю 350 тысяч рублей. Бизнесмен, по словам исполнительницы, свои обязательства не выполнил.
Мужчина обещал певице, что её песня окажется в лидирующих позициях чарта ВК. Такой успех бизнесмен обещал вокалистке уже спустя 18 дней после выплаты денег.
Однако, песня так и не стала лидером социальной сети.
Виктория потребовала вернуть деньги, но предприниматель не стал этого делать.
Группа "Пропаганда" была широко известна в 2000-х года. Первый состав группы включал вокалисток: Викторию Воронину, Юлию Гаранину и Викторию Петренко. Самые известные песни группы: "Мелом", "Дождь по крышам", "Яй-я", "Супер-Детка", "Знаешь", "Фиолетовая пудра".
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