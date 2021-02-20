Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ростопад: чиновники и статистики разошлись во взглядах на экономику РФ
Мексиканскую топ-модель обвинили в похищении людей
Глава украинского МИД: Россия уже нападала на Украину
Автомобиль врезался в остановку на севере столицы. Водитель погиб
Брандспойты, попкорн, провокации: эксперт о споре Японии и КНР
Подростков-футболистов госпитализировали с отравлением в Новороссийске
Осака после победы на Australian Open стала второй ракеткой мира
Ким Кардашьян и Канье Уэст подали на развод
Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Экс-солистку "Пропаганды" обманули на 350 тысяч рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представители исполнительницы обратились с заявлением в полицию.

Экс-солистку "Пропаганды" обманули на 350 тысяч рублей

Вокалистка договорилась с неким бизнесменом, который пообещал Виктории Ворониной продвигать в социальных сетях её новую песню.

За рекламные услуги певица перевела предпринимателю 350 тысяч рублей. Бизнесмен, по словам исполнительницы, свои обязательства не выполнил.

Мужчина обещал певице, что её песня окажется в лидирующих позициях чарта ВК. Такой успех бизнесмен обещал вокалистке уже спустя 18 дней после выплаты денег.

Однако, песня так и не стала лидером социальной сети. 

Виктория потребовала вернуть деньги, но предприниматель не стал этого делать.

Группа "Пропаганда" была широко известна в 2000-х года. Первый состав группы включал вокалисток: Викторию Воронину, Юлию Гаранину и Викторию Петренко. Самые известные песни группы: "Мелом", "Дождь по крышам", "Яй-я", "Супер-Детка", "Знаешь", "Фиолетовая пудра".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Экс-солистку "Пропаганды" обманули на 350 тысяч рублей
Россия не попала в десятку женской эстафеты на ЧМ по биатлону
Эксперт рассказал, как Путин ответит на санкции против Медведчука
Мексиканскую топ-модель обвинили в похищении людей
Глава украинского МИД: Россия уже нападала на Украину
Автомобиль врезался в остановку на севере столицы. Водитель погиб
Андрей Мягков оставил после себя скромное наследство
Брандспойты, попкорн, провокации: эксперт о споре Японии и КНР
Подростков-футболистов госпитализировали с отравлением в Новороссийске
Осака после победы на Australian Open стала второй ракеткой мира
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины

Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.

"Мир затаил дыхание от ужаса": о перспективах слияния РФ, РБ и Украины
Сергея Лаврова подменили?
Мир. Новости мира
Сергея Лаврова подменили?
Биатлон
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Политика. Новости и аналитика
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Дроны и балконы: революция в области доставки Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Сенаторы хотят вернуть в школы НВП Василий Амирджанов
Здоровье и профилактика
Врач назвала гарнир, который является ядовитой "бомбой" для желудка
Биатлон
Халили заменил Бабикова в составе эстафеты на ЧМ по биатлону
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Евросоюз
Стали известны детали санкций ЕС против РФ из-за Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников