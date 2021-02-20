Мексиканскую топ-модель обвинили в похищении людей

Мисс одного из штата Мексики, которая вела популярных блог в социальных сетях, состояла в преступной банде.

Красавица из Южной Америки Лора Ромеро размещала в своих аккаунтах фотографии с фотосессий, умножая армию подписчиков.

Параллельно она, по данным полиции, занималась преступной деятельностью.

Под данным полиции, Ромеро организовывала похищения и была замешена в торговле людьми.

Правоохранительные органы Мексики также не исключают ее причастность к убийствам.