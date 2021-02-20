Мисс одного из штата Мексики, которая вела популярных блог в социальных сетях, состояла в преступной банде.
Красавица из Южной Америки Лора Ромеро размещала в своих аккаунтах фотографии с фотосессий, умножая армию подписчиков.
Параллельно она, по данным полиции, занималась преступной деятельностью.
Под данным полиции, Ромеро организовывала похищения и была замешена в торговле людьми.
Правоохранительные органы Мексики также не исключают ее причастность к убийствам.
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