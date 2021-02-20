Траурные мероприятия проходят в МХТ имени Чехова.
Вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская, не смогла присутствовать на официальной части траурной церемонии, посвящённой выдающемуся актёру.
После прощания в театре тело артиста отвезут на отпевание в Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Погребение состоится на Троекуровском кладбище Москвы.
Близкие семьи решили, что вдова не смогла присутствовать из-за плохого самочувствия. После кончины супруга Вознесенская не выходит за пределы квартиры.
"По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся её племянники", — цитирует источник издание Teleprogramma. pro.
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