Вдова Андрея Мягкова не смогла попрощаться с мужем

Траурные мероприятия проходят в МХТ имени Чехова.

Вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская, не смогла присутствовать на официальной части траурной церемонии, посвящённой выдающемуся актёру.

После прощания в театре тело артиста отвезут на отпевание в Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Погребение состоится на Троекуровском кладбище Москвы.

Близкие семьи решили, что вдова не смогла присутствовать из-за плохого самочувствия. После кончины супруга Вознесенская не выходит за пределы квартиры.

"По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся её племянники", — цитирует источник издание Teleprogramma. pro.