Адвокат Жорин рассказал, как продвигается дело Петросяна и Степаненко

Слушания состоялись 20 февраля в Хамовническом суде Москвы в закрытом режиме.

Звёздный адвокат Сергей Жорин приоткрыл завесу тайны, рассказав о заседании, на котором слушалось дело о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Юрист объяснил, что не имеет права раскрывать подробности дела, так как представляет интересы своего клиента Евгения Петросяна

"Единственное, что могу сказать — мы по-прежнему настаиваем на разделе 50 на 50. Та сторона по-прежнему, вероятно, хочет несколько больше. В ближайшее время будем уточнять свои требования в суде с экспертизой. Пока не уточнили", — цитирует Сергея Жорина Пятый канал,

Адвокат отметил, что стоимость имущества бывших супругов, озвученная в Сети, существенно преувеличена.

Евгений Петросян, по его словам, понес немалые затраты, обращаясь к услугам оценщиков.

"За экспертизу пришлось достаточно серьезную сумму заплатить. Я тоже вам не могу назвать цифры, но это не один миллион рублей. И это связано с тем, что основной объем — по количеству, но не по стоимости — занимают книги. Их больше 2,5 тысяч. Каждую книгу им нужно было описать и оценить", — рассказал Жорин.