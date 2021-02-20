Исполнитель воспитывает двоих детей, однако ещё на связывал себя узами брака.
В этом году Сергею Лазареву исполнится 38 лет.
У исполнителя есть всё, что нужно для счастья — успешная музыкальная карьера, двое детей, материальное благополучие. Но личная жизнь певца остаётся для публики загадкой.
В конце 2020 года СМИ сообщали, что Сергей Лазарев тайно вступил брак. Такие слухи спровоцировала мелкая деталь, а именно — обручальное колечко на среднем пальце шоумена.
Поклонники принялись поздравлять Сергея с женитьбой, однако радость оказалась преждевременной. Кольцо, как объяснил певец, было лишь частью его образа, разработанного для съёмок клипа про любовь.
"Это колечко наделало много шума в прессе. А это колечко из клипа!" — цитирует слова Сергея ФАН.
Исполнитель презентовал клип на песню "Снег в океане". Обручальное кольцо в ролике играет не последнюю роль, так как Лазарев в клипе перевоплощается в героя, который переживает трудности в отношениях с супругой.
Роль жены певца сыграла актриса Екатерина Барк.
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