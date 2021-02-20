Джигурда подробно рассказал о намерении жениться на бывшей жене

Звезда фильма "Любить по-русски" хочет снова связать себя узами брака с женщиной, которую называет своей богиней.

Никита Джигурда заявил о скором свадебном торжестве. Эпатажный шоумен хочет вновь осчастливить олимпийскую чемпионку Марину Анисину.

Пара впервые зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе в 2008 году, а развелась в марте 2017 года.

Никита Джигурда объяснил, что Анисина сама попросила его устроить эту свадьбу.

"Марина не так давно сама мне позвонила из Франции и сказала: "Джигурда, я тебя люблю и хочу за тебя замуж. Можешь устроить? Я ответил: "Конечно, моя девочка, могу", — рассказал Никита Борисович в интервью изданию "Собеседник".

Артист вспомнил, как это было тринадцать лет назад.

"В 2008 году у нас с Мариной была свадьба именно в День защитника Отечества, Тогда я договорился с ребятами, и нам открыли ЗАГС в выходной день. Мы посчитали, что в этот раз тоже нужно жениться в этот день. Но когда я приехал в Грибоедовский ЗАГС, выяснилось, что 22 февраля у них большой праздник: 60 лет со дня основания ЗАГСа. И они нас с Мариной попросили стать украшением этого дня", — поделился воспоминаниями шоумен.

После росписи в ЗАГСе, супруги отправятся в один из столичных клубов, где пройдёт свадебное торжество.

На свадьбу пригласили только близких родственников и друзей.