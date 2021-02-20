Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" и "Моя прекрасная няня" переживает непростой период своей жизни.
Сергей Жигунов не смог отстоять московскую жилплощадь. Квартира площадью сто квадратных метров отошла волгоградскому банку за долги.
В этом кредитном учреждении он брал деньги для реализации своего кинематографического проекта.
Актер оказался должен банку около 38 млн рублей.
Как сообщает "Комсомольская правда", судебные приставы изъяли жильё артиста в счёт уплаты долга. Банк арестовал сначала землю и загородную недвижимость, потом дело дошло и до квартир.
Жигунов был вынужден отдать в залог две квартиры, четыре земельных участка, дом, баню и гараж.
Актер долго судился с банком, однако всё же остался без недвижимости.
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