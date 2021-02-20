Сергей Жуков закрыл свой бар из-за пьяных выходок звёзд Comedy Club

Звезда 90-х рассказал, что из-за безудержного кутежа комиков в ресторан даже вызывали наряд полиции.

В числе особенно злостных нарушителей тишины оказался юморист Демис Карибидис.

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал, что терпит убытки из-за резидентов Comedy Club.

Артисту пришлось распрощаться с прибыльным рестораном, расположенным недалеко от Кремля, из-за любителей шумных посиделок.

Частым гостем заведения общепита был Демис Карибидис. Как и другие юмористы, он, по словам Жукова, нередко устраивал разборки в ресторане. Он также требовал, чтобы персонал обслуживал его в нерабочее время.

"Мы были закрыты в 4.00, мог позвонить Карибидис и сказать: "Я хочу, откройте мне". И мы ему открывали. Он рвал, кидал салфетки пьяный. Что-то грустно ему было", — рассказал Сергей Жуков в YouTube-шоу FAMETIME TV.

Музыкант вспомнил, как в бар пришли представители правопорядка и потребовали прекратить шумные кутежи в центре столицы.