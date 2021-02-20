Галкин показал, в каком наряде выл на луну в своём замке

Юморист исполнил оперную партию на подоконнике своего особняка при свете луны.

Максим Галкин продемонстрировал свои выдающиеся вокальные данные. Акустика замка звёздной четы отлично передала силу голоса пародиста.

Фолловеры увидели только силуэт комика. Одежда Галкина была настолько обтягивающей, что интернет-пользователям показалось, что юморист выступает в голом виде.

На силуэте ведущего выделялись только высокие сапоги. Сетевые остряки поинтересовались, не примерил ли Максим обувь Аллы Борисовны.

Галкин поспешил объяснить, что сапоги — его собственные и являются частью костюма Бэтмена.

В ответ на подозрения о том, что он пел голым, юморист опубликовал свой наряд при ярком освещении.

"Ребят, те, кто подумал, что я на последнем видео не одет… Вы чего, вообще, что ли?! Я полностью одет! Я вообще никогда не был так одет, как на этом видео. Я просто… Ну что вы?! Надо же такое подумать! Я перед вами в голом виде… Никогда!" — объяснил супруг Примадонны.