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Актёр Марк Горонок рассказал о своём состоянии после реанимации

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Актёра госпитализировали после ссоры с супругой в ресторане.

Актёр Марк Горонок рассказал о своём состоянии после реанимации

Популярный актёр объяснил, что понемногу приходит в себя после внезапного острого недомогания.

Подкосили здоровье Марка Горонка разборки с ревнивой супругой.

Поскандалила супружеская пара в одном из заведений общепита Москвы. Поводом для ссоры стали подозрения жены в том, что супруг ей не верен.

Актёра уже выписывают из больницы.

"Ничего, более-менее все хорошо, я прихожу в себя. Из реанимации выписали. Нормально все, пока восстанавливаюсь. Я, честно говоря, не знаю, что еще сказать. Наверное, мне надо паузу какую-то взять, чтобы осмыслить, что произошло. Давайте я себя в порядок приведу и дней через три-пять побеседуем", — рассказал Горонок в беседе с журналистами Пятого канала. 

Жена актёра заявила, что не намерена больше терпеть измен мужа. Она настаивает на расторжении брака. Не останавливает женщину и то, что в семье подрастает маленькая дочка.

 

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Автор: Елена Былкина
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