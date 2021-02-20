Актёр Марк Горонок рассказал о своём состоянии после реанимации

Актёра госпитализировали после ссоры с супругой в ресторане.

Популярный актёр объяснил, что понемногу приходит в себя после внезапного острого недомогания.

Подкосили здоровье Марка Горонка разборки с ревнивой супругой.

Поскандалила супружеская пара в одном из заведений общепита Москвы. Поводом для ссоры стали подозрения жены в том, что супруг ей не верен.

Актёра уже выписывают из больницы.

"Ничего, более-менее все хорошо, я прихожу в себя. Из реанимации выписали. Нормально все, пока восстанавливаюсь. Я, честно говоря, не знаю, что еще сказать. Наверное, мне надо паузу какую-то взять, чтобы осмыслить, что произошло. Давайте я себя в порядок приведу и дней через три-пять побеседуем", — рассказал Горонок в беседе с журналистами Пятого канала.

Жена актёра заявила, что не намерена больше терпеть измен мужа. Она настаивает на расторжении брака. Не останавливает женщину и то, что в семье подрастает маленькая дочка.