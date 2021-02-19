Настя Ивлеева поделилась радостью с подписчиками

Ведущая "Орла и решки" рассказала о масштабном приобретении.

Одна из самых обеспеченных блогеров России купила новый автомобиль марки Lexus.

Подобное авто оценивается примерно в семь миллионов рублей.

Ивлеева обещала показать машину своей мечты, который пополнил её коллекцию люксовых авто.

Это относительно недорогой автомобиль телеведущей. Ранее она приобретала Lamborghini Aventador. Спортивный автомобиль обошелся звезде в 23 миллиона рублей.

По словам Насти, она мечтала о спорткаре ещё со времён студенчества. Долгое время мечта казалось ей несбыточной. Теперь она очень горда тем, что сумела сама оплатить столь масштабную покупку.

Любительница быстрой езды нередко получает штрафы за нарушения ПДД.