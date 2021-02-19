Меньшова рассказала о скандальном поведении Людмилы Максаковой

Телеведущая объяснила, что помогло ей не потерять самообладание в ходе беседы.

Юлия Меньшова вспомнила, как непросто ей далось интервью с народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой.

Ведущая уверена, что та беседа была самой сложной в её телевизионной карьере.

"Она села, началось интервью, и вдруг она категорически стала менять вектор. Она стала меня затыкать", — рассказала Юлия в интервью с Надеждой Стрелец на одноименном YouTube-канале.

Актриса, по словам Меньшовой, не желала говорить на личные темы, уводя разговор в иное русло.

"Надо сказать, что у Людмилы Васильевны характер не прост, она человек довольно сложный. Это знала вся театральная Москва, и то, что лучше не попадаться ей на язык, и что она очень язвительная — это было известно. Она очень любит переламывать ситуацию в том направлении, которое нравится ей. Она хотела говорить об искусстве, но это было бы провально, это никому не интересно", — объяснила Меньшова.

Ведущая, однако, поняла, что такое поведение гостьи отлично её характеризует.

"Я была немного потеряна от ее агрессивного поведения. Но потом я поняла, что это просто портрет. Я перестала бороться с ситуацией. Она сказала: "Здесь правила задаю я". "Окей", — ответила я. — Вопросы задаю я, а правила — вы", — рассказала телеведущая.