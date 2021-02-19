Телеведущая объяснила, что помогло ей не потерять самообладание в ходе беседы.
Юлия Меньшова вспомнила, как непросто ей далось интервью с народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой.
Ведущая уверена, что та беседа была самой сложной в её телевизионной карьере.
"Она села, началось интервью, и вдруг она категорически стала менять вектор. Она стала меня затыкать", — рассказала Юлия в интервью с Надеждой Стрелец на одноименном YouTube-канале.
Актриса, по словам Меньшовой, не желала говорить на личные темы, уводя разговор в иное русло.
"Надо сказать, что у Людмилы Васильевны характер не прост, она человек довольно сложный. Это знала вся театральная Москва, и то, что лучше не попадаться ей на язык, и что она очень язвительная — это было известно. Она очень любит переламывать ситуацию в том направлении, которое нравится ей. Она хотела говорить об искусстве, но это было бы провально, это никому не интересно", — объяснила Меньшова.
Ведущая, однако, поняла, что такое поведение гостьи отлично её характеризует.
"Я была немного потеряна от ее агрессивного поведения. Но потом я поняла, что это просто портрет. Я перестала бороться с ситуацией. Она сказала: "Здесь правила задаю я". "Окей", — ответила я. — Вопросы задаю я, а правила — вы", — рассказала телеведущая.
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