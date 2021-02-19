Певица объяснила, что у её возлюбленного за плечами большой брачный опыт, как и у неё самой.
О новом бойфренде Лолиты Милявской известно, что он состоятельный бизнесмен.
Певица — женщина с опытом. В её жизни уже было пять браков.
Любвеобильная артистка не остаётся одна надолго.
Как только с ней рядом образуется вакантное место, то быстро находятся желающие обрести счастье рядом с темпераментной звездой.
Телесваха Роза Сябитова рассказывала, что женихи выстраиваются в очередь к Милявской, стоит только певице этого захотеть.
"У меня роман с Романом! У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб", — объяснила Лолита изданию "Дни. ру".
Сергей Соседов ранее высказывался о том, что Лолита не прекратит выбирать мужчин никогда.
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