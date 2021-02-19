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Супруга актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей" подаёт на развод

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена Марка Горонка, который был госпитализирован после ссоры на семейном ужине, объяснила, почему расстаётся с мужем.

Супруга актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей" подаёт на развод

Супруга актёра Анна объяснила, что запас её терпения подошёл к концу. По словам женщины, артист постоянно ей изменял.

Долгое время Анна закрывала глаза на похождения супруга, однако теперь укоренилась в своём решении расторгнуть брак с неверным супругом.

"Всё дело в том, что мне позвонила сама его девушка, с которой он встречался и наговорила очень много неприятных вещей. Именно того, что он говорил ей про меня. Выставил меня в нехорошем свете, сказал, что я не помогала ему, когда они в аварию попали. А все знают, что я как раз-таки была единственным человеком, который отозвался, организовал сбор. Ситуация эта не в первый раз. Мы поставили все точки. Расстались", — сказала Анна.

Женщина объяснила, что постарается сохранить душевное равновесие, так как силы ей потребуются для того, чтобы воспитать пятилетнюю дочь.

Укорять супруга она тоже не склонна, так как понимает, что его уже не исправить.

"Ну он такой человек. Очень общительный, любвеобильный", — рассказала супруга Горонка.

 

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Автор: Елена Былкина
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