Изменившаяся Елена Лядова стала похожа на Настасью Самбурскую

Снимок актрисы с премьеры картины "Батя!" разместила в своём Instagram-аккаунте Ксения Бородина.

Елена Лядова сыграла со своим супругом Владимиром Вдовиченков главные роли в фильме "Батя".

Артистка на фото облачена в брючный костюм, который подчеркивает её стройную фигуру.

Фолловеры не узнали актрису. Строгие интернет-критики отметили, что актриса лишилась индивидуальности в погоне за современными стандартами красоты.

"Самбурская на себя не похожа. Это она вообще?"; "Лядову не узнала с первого раза"; "С фильтрами Бородина, Лядова и Вдовиченков стали похожи на восковые фигуры", — делились своими наблюдениями подписчики.