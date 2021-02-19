Снимок актрисы с премьеры картины "Батя!" разместила в своём Instagram-аккаунте Ксения Бородина.
Елена Лядова сыграла со своим супругом Владимиром Вдовиченков главные роли в фильме "Батя".
Артистка на фото облачена в брючный костюм, который подчеркивает её стройную фигуру.
Фолловеры не узнали актрису. Строгие интернет-критики отметили, что актриса лишилась индивидуальности в погоне за современными стандартами красоты.
"Самбурская на себя не похожа. Это она вообще?";
"Лядову не узнала с первого раза";
"С фильтрами Бородина, Лядова и Вдовиченков стали похожи на восковые фигуры", — делились своими наблюдениями подписчики.
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