Земфира презентовала клип по игре про дворецкого Остина

Певица выпустила музыкальный альбом после семилетнего молчания.

Новое творение Земфиры представляет собой ролик по мотивам известной компьютерной игры про дворецкого по имени Остин.

Это первая масштабная работа исполнительницы, созданная за последние несколько лет.

Клип выдержан в мрачных цветах. Обстановка вокруг главное героя угнетающая. Исполнение песни больше походит на речитатив, чем на пение.

Тест похож на фрагмент какого-то старого романа про родовое поместье, про любовь и предательство.

Земфира объяснила, что любит играть в данную игру, однако иногда персонаж компьютерной графики раздражает её своей "стерильностью и упорядоченностью".

"Ты бесишь меня, Остин!", — поёт певица.

Полный клип доступен на YouTube. Фрагмент клипа опубликовала в своём Instagram Земфира.

"Лучшее, что происходит в нашей музыкальной индустрии", — прокомментировали клип фолловеры.

Рената Литвинова уверила, что новый альбом певицы получился гениальным.