Экс-ведущая разыграла сценку, в которой поддалась на уговоры и преступила черту.
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она оказывается за решёткой. За Бузовой закрывается тяжёлая дверь, а охранник ставит перед ней миску со словами: "На, жри давай!".
Предшествует этому весёлая вечеринка, на которой знакомая звезды предлагает ей попробовать запрещённые вещества.
"На, держи, но только по одной", — говорит знакомая, протягивая Ольге "угощение".
"Это что такое?" — интересуется Ольга
"Это то, что сделает наш вечер веселее", — объясняет коварная знакомая.
В итоге всё заканчивается очень плачевно.
"Наркомания — долгая смерть короткой жизни. Сторонитесь одурманивающего! Нет сомнений в том, что оно — ключ всех зол.
Хочешь быть чистым — для начала не пачкайся. Не начинай! Не делай первого шага! Многие пытаются употреблять, дабы забыть о каких-то маленьких житейских проблемах, но тем самым превращают свою жизнь в одну большую проблему. Не надо хотеть убежать от реальности, ведь реальность так богата!!!! Живите и любите жизнь. Ищите красоту в сегодняшнем дне и остерегайтесь тех людей, кто подталкивает вас к этому… А лучше — не связывайтесь с ними НИКОГДА!!!!", — гласит текст под видео в микроблоге Бузовой.
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