Ольга Бузова снялась в ролике "Скажи нет наркотикам"

Экс-ведущая разыграла сценку, в которой поддалась на уговоры и преступила черту.

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она оказывается за решёткой. За Бузовой закрывается тяжёлая дверь, а охранник ставит перед ней миску со словами: "На, жри давай!".

Предшествует этому весёлая вечеринка, на которой знакомая звезды предлагает ей попробовать запрещённые вещества.

"На, держи, но только по одной", — говорит знакомая, протягивая Ольге "угощение". "Это что такое?" — интересуется Ольга "Это то, что сделает наш вечер веселее", — объясняет коварная знакомая.

В итоге всё заканчивается очень плачевно.

"Наркомания — долгая смерть короткой жизни. Сторонитесь одурманивающего! Нет сомнений в том, что оно — ключ всех зол.

Хочешь быть чистым — для начала не пачкайся. Не начинай! Не делай первого шага! Многие пытаются употреблять, дабы забыть о каких-то маленьких житейских проблемах, но тем самым превращают свою жизнь в одну большую проблему. Не надо хотеть убежать от реальности, ведь реальность так богата!!!! Живите и любите жизнь. Ищите красоту в сегодняшнем дне и остерегайтесь тех людей, кто подталкивает вас к этому… А лучше — не связывайтесь с ними НИКОГДА!!!!", — гласит текст под видео в микроблоге Бузовой.