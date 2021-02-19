Журналистка поиронизировала над сетованиями модели, у которой есть квартира и в Москве, и в Монако.
Виктория Боня ранее рассказала, что ежемесячно выкладывает около 500 евро (около 44 500 рублей) за коммуналку в своей вилле в Монако.
Ксению Собчак подобная сумма не шокировала.
"О, ужас! 45 тысяч рублей в месяц! Такие расходы непосильны даже для принца Альберта. Вика, а ты что ожидала от Монако?" — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Данную сумму Боня привела в сравнении с расходами за ЖКХ в России. Модель объяснила, что на родине укладывается в сумму 12 тысяч рублей.
Ксения Анатольевна предположила, что тоска по родине загнала Боню в самый потаённый уголок: ностальгию по российским ценам.
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