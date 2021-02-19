Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Итальянский посол подсказал, как улучшить отношения ЕС и РФ
Лишь бы не "Спутник V": власти Швеции срочно ищут препараты от COVID-19
Сны защищают зрительную кору головного мозга
Рабочие рекламной фирмы погибли в результате ДТП в Ростове
В Забайкалье ветеринары спасли сокола с повреждённым крылом
Власти готовятся "порадовать" россиян очередным налогом
Губерниев ответил шведам за "патриарха биатлона" и роскошные отели
Из-за морозов и снежных бурь в США погибли 34 человека

Стало известно время и место прощания с Андреем Мягковым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР ушёл из жизни в ночь на 18 февраля на 83 году жизни.

Стало известно время и место прощания с Андреем Мягковым

Прощание с Андреем Мягковым запланировано на 20 февраля.

В МХТ имени Чехова, где служил актер, состоится траурная церемония гражданской панихиды.

 Похоронят народного артиста РСФСР на Троекуровском кладбище.

"В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2, с3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы", — объяснили в пресс-службе театра Пятому каналу.

Актёр почувствовал внезапное недомогание. Прибывшие медики старались реанимировать актера, но им это не удалось.

Предполагаемой причиной смерти артиста называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Коллеги Мягкова вспомнили, как он едва не погиб на съемках
Женщина пыталась пронести в суд два турецких клинка в Красноярске
"Для рывка без раскачки": депутата ГД удивил опрос о новых налогах:
Как растить ребенка, у которого повышенные способности
Пауки с острова Кокос умеют плести три разных вида паутины
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Итальянский посол подсказал, как улучшить отношения ЕС и РФ
Интернет-публика оценила пение Ольги Бузовой "вживую"
Лишь бы не "Спутник V": власти Швеции срочно ищут препараты от COVID-19
Сны защищают зрительную кору головного мозга
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Здоровье
Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом
Общество
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Василий Амирджанов Михалков ратует за новый "философский пароход" Василий Амирджанов Игорь Буккер Кто создал первые цивилизации на Земле Игорь Буккер Усам Оздемиров Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик Усам Оздемиров
Биатлон
Российская четвёрка биатлонистов пробилась в масс-старт чемпионата мира
Политика. Новости и аналитика
Под грифом "секретно": в Минфине думают о новой реформе пенсий
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Российский шоу-бизнес
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников