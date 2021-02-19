Народный артист РСФСР ушёл из жизни в ночь на 18 февраля на 83 году жизни.
Прощание с Андреем Мягковым запланировано на 20 февраля.
В МХТ имени Чехова, где служил актер, состоится траурная церемония гражданской панихиды.
Похоронят народного артиста РСФСР на Троекуровском кладбище.
"В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2, с3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы", — объяснили в пресс-службе театра Пятому каналу.
Актёр почувствовал внезапное недомогание. Прибывшие медики старались реанимировать актера, но им это не удалось.
Предполагаемой причиной смерти артиста называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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