Стало известно время и место прощания с Андреем Мягковым

Народный артист РСФСР ушёл из жизни в ночь на 18 февраля на 83 году жизни.

Прощание с Андреем Мягковым запланировано на 20 февраля.

В МХТ имени Чехова, где служил актер, состоится траурная церемония гражданской панихиды.

Похоронят народного артиста РСФСР на Троекуровском кладбище.

"В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке (Брюсов переулок, 15/2, с3). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы", — объяснили в пресс-службе театра Пятому каналу.

Актёр почувствовал внезапное недомогание. Прибывшие медики старались реанимировать актера, но им это не удалось.

Предполагаемой причиной смерти артиста называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.