Актёр рассказал о своём недвижимом имуществе в России и за границей.
Алексей Панин принял участие в YouTube-шоу "Алёна, блин!".
Артист признался, что нетерепимо относится к событиям, которые происходят в России и нисколько не жалеет о том, что эмигрировал за рубеж.
Панин проживает в небольшом курортном городе Торревьеха, в котором обосновалось много выходцев из России.
Артист объяснил, что выбирал "простую, но хорошую квартиру", так как не хотел влезать в долги.
"Семьдесят с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением", — назвал артист стоимость своего жилья в Испании.
В Москве у Панина есть квартира, которую он намеревается сдавать. У него также есть дом во Владимирской области, который он планирует продать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.