Алексей Панин раскрыл стоимость своей квартиры в Испании

Актёр рассказал о своём недвижимом имуществе в России и за границей.

Алексей Панин принял участие в YouTube-шоу "Алёна, блин!".

Артист признался, что нетерепимо относится к событиям, которые происходят в России и нисколько не жалеет о том, что эмигрировал за рубеж.

Панин проживает в небольшом курортном городе Торревьеха, в котором обосновалось много выходцев из России.

Артист объяснил, что выбирал "простую, но хорошую квартиру", так как не хотел влезать в долги.

"Семьдесят с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением", — назвал артист стоимость своего жилья в Испании.

В Москве у Панина есть квартира, которую он намеревается сдавать. У него также есть дом во Владимирской области, который он планирует продать.