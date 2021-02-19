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Барбара Брыльска тяжело переживает смерть Андрея Мягкова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса не может поверить в уход своего коллеги по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Барбара Брыльска тяжело переживает смерть Андрея Мягкова

Барбара Брыльска объяснила, что их с Мягковым связывало нечто больше, чем просто работа на одной съёмочной площадке. Она призналась, что воспринимает смерть коллеги как личную трагедию.

"Мне всегда казалось, что Андрей бессмертен. Я не думала о том, что я его переживу", — рассказал Брыльска в интервью Пятому каналу.

Брыльска посетовала на то, что прошедший год отнял у неё много близких людей: скончались мама, муж, друзья, родственники.

Женщина только начала оправляться от потерь, как трагическая новость снова выбила её из душевного равновесия.

"После того звонка, когда я только поняла, что он умер… Не знаю сейчас, что сказать. Каким он был актером! Я его знала только по нашему фильму. Потом еще смотрела "Служебный роман". Феноменальная игра! Россияне знают, каким он действительно был актером. А для меня он был человеком, с которым поцелуй на площадке был удовольствием", — рассказала Барбара Брыльска с дрожью в голосе.

 

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Автор: Елена Былкина
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