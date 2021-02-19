Родители Жанны Фриске продают долю в квартире певицы

Шепелев ранее изъявил желание выставить на продажу квадратные метры в квартире певицы, принадлежащие его сыну.

Родители Жанны Фриске приняли решение продать свою долю в квартире дочери. Об этом они официально уведомили отца своего внука Дмитрия Шепелева, предложив ему выкупить часть жилья.

После кончины исполнительницы 2/3 недвижимости перешли во владение её родителей, 1/3 — досталась сыну певицы.

Фриске намеревались подарить недвижимость внуку, но ждали его совершеннолетия. Свою часть жилья бабушка и дедушка предложили выкупить Дмитрию Шепелеву. 2/3 доли в квартире они оценили в сумму 21 миллион рублей.

"Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают семилетнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери", — рассказали изданию Starhit в окружении ведущего.

Есть предположение, что Ольга и Владимир Фриске пошли на такой шаг, узнав о намерении Шепелева продать долю Платона.

Если он откажется выкупать долю в жилье, то они вправе продать часть квартиры другим покупателям.