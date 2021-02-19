Юморист продолжает радовать публику остроумными семейными зарисовками.
Супруг Примадонны опубликовал в Instagram видео с детьми — Гарри и Лизой.
Ребята разыграли перед отцом целую церемонию, показывая насколько они уважают звёздный статус отца.
Дети немного поиронизировали, прикинувшись поклонниками телеведущего.
"Максим Галкин, какая встреча!" — воскликнул Гарри, приветствуя отца.
"Можно Ваш автограф?" — подхватила артистичная Лиза.
"Давайте селфи!" — продолжал острить Гарри.
Ранее юморист похвастался перед сыном, что его клип вышел в тренды YouTube.
"Тренды-шмендры?" — уточнил мальчик.
"Вот именно", — подтвердил артист.
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