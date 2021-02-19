Максим Галкин наглядно показал, с каким почтением к нему относятся дети

Юморист продолжает радовать публику остроумными семейными зарисовками.

Супруг Примадонны опубликовал в Instagram видео с детьми — Гарри и Лизой.

Ребята разыграли перед отцом целую церемонию, показывая насколько они уважают звёздный статус отца.

Дети немного поиронизировали, прикинувшись поклонниками телеведущего.

"Максим Галкин, какая встреча!" — воскликнул Гарри, приветствуя отца. "Можно Ваш автограф?" — подхватила артистичная Лиза. "Давайте селфи!" — продолжал острить Гарри.

Ранее юморист похвастался перед сыном, что его клип вышел в тренды YouTube.

"Тренды-шмендры?" — уточнил мальчик. "Вот именно", — подтвердил артист.