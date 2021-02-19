Звезда "Армейского магазина" посетовала на то, что прекращают работать хорошие шоу, а остаются те, которые надоели.
Дана Борисова опубликовала в Instagram пост, в котором рекомендует "горячий выпуск" шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
"Программу писали сегодня ночью, и утром она уже пошла по всем орбитам. Рекомендую всем. Кстати, в последнее время у Андрея большинство передач снято в жанре журналистского расследования и эксклюзивного детектива", — написала Борисова в своём микроблоге.
Подписчики объяснили, что любят все передачи, в которых принимает участие Дана.
"А будут выпуски Гражданской обороны с Вами ещё? Хорошая передача, такие темы разбирают из жизни!", — поинтересовались фолловеры.
"Её, по-моему закрыли, Гражданскую оборону. Господи, лучше бы Малышеву закрыли. Как же она надоела", — написала Борисова в ответ.
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