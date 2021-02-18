Родительница популярного рэпера поразмышляла об успехе своего сына.
Мама исполнителя Тимати Симона Юнусова сама является публичной персоной, так как обзавелась почти тремя миллионами подписчиков.
Контент женщины в основном состоит из снимков внучки Алисы.
Девочка родилась от союза Тимура Юнусова и Алёны Шишковой.
Симона Яковлевна с удовольствием рассказывает в своём Instagram-аккаунте об успехах внучки.
Опытная мама и бабушка объяснила, что деньги не гарантируют детям блестящее будущее.
"В воспитании 90% процентов успеха зависит от тех, кто находится рядом, это родители и учителя. Гении рождаются примерно раз в столетие, всех остальных мы создаём своими руками. <…> Я вижу задачу родителя в том, чтобы научить ребёнка страстному отношению к любому делу, а для этого интерес должен жить в нас! Счастливыми не рождаются, а становятся, так же, как злобными и завистливыми, — написала Симона Юнусова в своём микроблоге.
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