Мама Тимати рассказала, как воспитать гения

Родительница популярного рэпера поразмышляла об успехе своего сына.

Мама исполнителя Тимати Симона Юнусова сама является публичной персоной, так как обзавелась почти тремя миллионами подписчиков.

Контент женщины в основном состоит из снимков внучки Алисы.

Девочка родилась от союза Тимура Юнусова и Алёны Шишковой.

Симона Яковлевна с удовольствием рассказывает в своём Instagram-аккаунте об успехах внучки.

Опытная мама и бабушка объяснила, что деньги не гарантируют детям блестящее будущее.

"В воспитании 90% процентов успеха зависит от тех, кто находится рядом, это родители и учителя. Гении рождаются примерно раз в столетие, всех остальных мы создаём своими руками. <…> Я вижу задачу родителя в том, чтобы научить ребёнка страстному отношению к любому делу, а для этого интерес должен жить в нас! Счастливыми не рождаются, а становятся, так же, как злобными и завистливыми, — написала Симона Юнусова в своём микроблоге.