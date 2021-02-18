Свадьба назначена на 22 февраля. Церемония бракосочетания состояится в Грибоедовском ЗАГСе.
Актер Никита Джигурда вознамерился снова сочетаться браком с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной.
"Планировал торжество на 23 февраля, День защитника Отечества и дату моей свадьбы, которая была в 2008-м году, но уговорили на 22 февраля. Да и сама дата привлекательная 22.02.21, так что спорить не стали. А заявление подали всего неделю назад, так что это и для меня неожиданность, приятная неожиданность", — рассказал Джигурда "Комсомольской правде".
Эпатажный артист объяснил, что в свою супругу влюбился с первого взгляда в 2007 году.
"Моя богиня, женщина, мать двух наших детей. Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете", — заявил актер.
Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в 2008 году. У супругов родились дети — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда.
В 2016 году Анисина настояла на разводе с артистом, сетуя на то, что поведение артиста стало неадекватным.
Теперь супруги снова решили восстановить брачные узы.
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