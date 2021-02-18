Лазарев объяснил хейтерам, что имеет право жить, как ему хочется

Певец объяснил, как относится к тем, кто позволяет себе писать о нём гадости.

Сергей Лазарев дал интервью изданию "Собеседник".

У певца поинтересовались, как он реагирует на новости о своей персоне, которые иногда звучат очень оскорбительно.

Исполнитель объяснил, что за двадцать лет уже привык к негативу. Сергей уверен, что всё, что пишут в СМИ — не живёт долго.

"80% того, что обо мне пишут, — полная чушь, поэтому реагировать на это не вижу смысла. Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. На комментарии в Сети не реагирую. Блокирую, если оскорбляют моих подписчиков, но не потому, что меня задели их слова. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!", — выразил своё мнение Лазарев.