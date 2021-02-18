Скончалась певица Франсуаза Кактуз

Французская исполнительница умерла на 58-м году жизни.

По сообщению телеканала BFM, участница франко-германского дуэта Stereo Total умерла от онкологического заболевания.

Настоящая фамилия певицы — Ванхов, но она выступала по сценическим именем Кактуз.

Певица основала группу Stereo Total в сотрудничестве с немецким исполнителем Брезелем Гёрингом. Стартовала группа в 1993 году в Берлине.

Одна из самых популярных песен дуэта — кавер-версия на композицию "I Love You, Oh No!". Хит является адаптированной версией композиции японской группы The Plastics. Всего дуэт выпустил 14 музыкальных альбомов.