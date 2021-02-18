Народный артист РСФСР вернулся к привычному образу жизни.
Подозрение на то, что Михаил Боярский заболел коронавирусом, не нашло подтверждения. Тревога, вызванная внезапным повышением температуры тела и слабостью, оказалась ложной.
Медики уверены, что здоровью Михаила Сергеевича ничего не угрожает. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
О выписке главного мушкетёра страны сообщил РИА "Новости" сын артиста, депутат Государственной думы Сергей Боярский.
Михаил Боярский собирается в ближайшее время играть на сцене театра Ленсовета.
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Звезда отечественного кино был госпитализирован из-за внезапного повышения температуры.