Михаила Боярского выписали из клиники

Народный артист РСФСР вернулся к привычному образу жизни.

Подозрение на то, что Михаил Боярский заболел коронавирусом, не нашло подтверждения. Тревога, вызванная внезапным повышением температуры тела и слабостью, оказалась ложной.

Медики уверены, что здоровью Михаила Сергеевича ничего не угрожает. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

О выписке главного мушкетёра страны сообщил РИА "Новости" сын артиста, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Михаил Боярский собирается в ближайшее время играть на сцене театра Ленсовета.