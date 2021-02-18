Пермякова объяснила, почему больше не играет на одной сцене с Федункив

Актрисы, известные по сериалам "Интерны" и "Реальные пацаны", не смогли поладить.

Светлана Пермякова рассказала, почему перестала участвовать в проектах совместно с Мариной Федункив.

Артистки вместе играли в спектакле "Нелетная погода или брачный сезон у пингвинов". Режиссером постановки была сама Светлана Пермякова.

По словам Пермяковой, они не сумели найти общий язык, несмотря на то, что спектакль имел у зрителей большой успех. Постановку пришлось снять с показа, потому что творческий дуэт Пермякова-Федункив потерпел фиаско.

"Мы с Мариной профессионалы, хорошие актрисы, но у нас несовместимость в характерах. Я ничего с собой не могу поделать, и я думаю, Марина такого же мнения… Так бывает, что сосуществовать рядом двум людям просто не комфортно. Мы завершили рабочие отношения на этой ноте", — цитирует актрису "СтарХит".

При этом, прямого конфликта, по уверению Светланы, у них с Федункив никогда не возникало.

"У нас нет открытого конфликта, нет открытой нелюбви друг к другу. Я очень рада за Марину, она хорошо сориентировалась в современном мире. Человек, который на "ты" со всеми медиа платформами, креативный, контактный, с прекрасным чувством юмора", — рассказала звезда "Интернов".