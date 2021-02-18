Иосиф Пригожин рассказал о тяжёлых последствиях коронавируса

По словам продюсера, иногда он не верил, что сможет победить болезнь.

Иосиф Пригожин, перенесший COVID-19 в тяжелой форме, признался, что до сих пор не оправился от атаки зловредного вируса. Борьба еще не закончена, так как сейчас он чувствует, что его организм ослаблен.

"Осталась слабость, кашель, не могу подниматься сам на второй этаж, чувствую себя стариком", — рассказал продюсер в интервью "СтарХиту".

По словам Пригожина, болезнь его заставила переосмыслить жизнь, так как он периодически терял надежду на то, что сможет выкарабкаться. Особенно его пугало то, что он не мог самостоятельно сделать даже вдох.

"Столько вещей переосмыслил. В какие-то моменты я не надеялся вернуться домой, было очень плохо. Я не мог пошевелиться, был полностью обездвижен", — объяснил муж певицы Валерии.