Лия Ахеджакова прокомментировала кончину Андрея Мягкова

Актёр умёр на 83 году жизни.

Лия Ахеджакова, которая снималась во многих картинах вместе с Андреем Мягковым, объяснила, что покойный артист был человеком немного замкнутым, однако весьма приятным и лёгким в работе.

"Мы же с ним одного года рождения, мы раки с ним оба. Родились чуть ли не в один день. Замечательный артист, так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову", — рассказала артистка в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Лия Меджидовна объяснила, что он произвёл на неё впечатление сдержанного человека с огромной внутренней жизнью.

"Он такой закрытый, молчаливый, очень лёгкий в работе. Не надо долго репетировать, обсуждать. Он был очень замечательный в работе человек. У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный", — вспомнила Ахеджакова.