Дейнега объяснила своё видение конфликта с женой Игоря Николаева

Конфронтация между Юлией Проскуряковой и Миленой Дейнегой началась после того, как светские дамы не поделили место на парковке.

Молодая супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова и вдова миллионера Евгения Самусенко Милена Дейнега до сих пор не могут прийти к мирному разрешению конфликта.

Дейнега объяснила, что у нее три личных места на парковке элитного дома, и на каждое из них она может показать свидетельство о собственности. По словам светской львицы, у Юлии Проскурякова нет таких документов, так как парковочные места принадлежат Игорю Николаеву.

Дайнега ответила на вопрос, сумели ли они помириться с соседкой.

"Нет, не удалось. Она так и не извинилась. Она дальше продолжает хамить и писать, что мы во всем виноваты, и она на нас подаст в суд за то, что мы место ее заняли, и за то, что выставили ее якобы в неприглядном виде. Хотя мы написали ей заранее. Если бы она извинилась за мат, который она в очень некорректной форме написала моему директору в СМС-сообщениях, то мы естественно бы тоже извинились", — рассказала Дейнега Пятому каналу.