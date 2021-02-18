Лещенко прокомментировал желание Бузовой исполнить гимн России

Народный артист РСФСР вполне допускает, что Бузова может хорошо справиться с делом исполнения гимна.

Ренее Ольга Бузова призналась, что мечтает спеть гимн России на одном из торжественных масштабных меропритиях государственного значения. В качестве подходящих мероприятий экс-ведущая "Дома-2" назвала Парад Победы, Олимпиаду или Чемпионат мира.

Лев Лещенко объяснил, что не имел возможности оценить вокальные данные поющей ведущей, однако не исключает того, что Ольга Бузова может оказаться хорошей классической исполнительницей.

"Если она справится, то пусть себе на здоровье поет. Гимн поют все, никому это не запрещается. На стадионах все зрители встают и поют. Гимн России в исполнении Ольги Бузовой я никогда не слышал. Если бы я видел продукт, то сказал бы, стоит ей это делать или нет. А так говорить можно о чем угодно, и мечтать о чем угодно", — объяснил Лев Лещенко в интервью с "Собеседником".