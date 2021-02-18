Женщине, обладающей выдающимся талантом пародистки, удалось ввести в заблуждение солидную зрительскую аудиторию.
Пользователи социальной сети Clubhouse были весьма польщены тем, что им предоставилась возможность пообщаться с самой Примадонной.
Женщина, маскирующаяся под Аллу Пугачёву, приняла участие в голосовом чате. Ей удалось обмануть не только простых поклонников, но и некоторых представителей селебрити, которые тоже с интересом слушали беседу с именитой певицей.
В конце своего общения с поклонниками фейковая Пугачёва даже исполнила песню "Позови меня с собой".
Потом оказалось, что Алла Борисовна не имела никакого отношения к собранию. Пугачёва даже не зарегистрирована в Clubhouse.
Всё это время аудиторию водила за нос неизвестная женщина.
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