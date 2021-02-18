Самозванка в течении нескольких часов выдавала себя за Пугачёву

Женщине, обладающей выдающимся талантом пародистки, удалось ввести в заблуждение солидную зрительскую аудиторию.

Пользователи социальной сети Clubhouse были весьма польщены тем, что им предоставилась возможность пообщаться с самой Примадонной.

Женщина, маскирующаяся под Аллу Пугачёву, приняла участие в голосовом чате. Ей удалось обмануть не только простых поклонников, но и некоторых представителей селебрити, которые тоже с интересом слушали беседу с именитой певицей.

В конце своего общения с поклонниками фейковая Пугачёва даже исполнила песню "Позови меня с собой".

Потом оказалось, что Алла Борисовна не имела никакого отношения к собранию. Пугачёва даже не зарегистрирована в Clubhouse.

Всё это время аудиторию водила за нос неизвестная женщина.