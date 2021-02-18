Ярослав Сумишевский посвятит покойной супруге серию концертов

Супруга музыканта Наталья погибла в результате дорожно-транспортного происшествия под Красноярском.

Спустя двенадцать дней со дня смерти супруги шансонье поделился своей болью со зрителями.

Он рассказал о желании посвятить свои гастроли любимой супруге Наталье, потеря которой для певца стало серьёзным испытанием.

Ярослав Сумишевский ранее посвящал своё творчество памяти ушедшей из жизни матери. Теперь он хочет также отдать дань уважения своей умершей жене.

"Когда мы начинали с Наташей организовывать первые концерты, решили посвятить их памяти моей мамы и назвать программу "Не гаснет свет". Сейчас эту же программу я хочу посвятить моей любимой, которая жила моей мечтой, помогала мне, подарила сына, была моей музой и вселенной", — написал Сумишевский в своём Instagram.

Музыкант рассказал о том, как боль от потери жены пронзает его в ходе обычных житейских забот.

"Решил сегодня съездить с сыном в детский развлекательный центр, потом зайти в магазин купить ему вещи. Оказывается, я не знаю его размер, пришлось примерять. Я и своего размера не знаю, все вещи и костюмы покупала мне моя жена. Практически все напоминает о ней — магазины, улица, дом", — поделился убитый горем артист.