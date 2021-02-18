Тяжелый репетиционный процесс заставил танцоров прилечь в изнеможении бок о бок.
Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян наглядно продемонстрировал, сколько сил у него и у его партнёрши отнимает подготовка танцевальных номеров.
Дава разместил в Instagram кадры, на которых он и его коллега Дарья Палей приземлились на пол репетиционного танцевального зала.
"Это просто йога", — подписал видео Давид.
Окружающие поинтересовались у танцоров об их настрое.
"Хороший, но мы хотим спать, мы устали. Все, спать… Номер скоро будет готов, спокойной ночи", — сквозь одолевающий его сон говорит Дава.
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