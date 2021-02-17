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Стало известно имя возлюбленной Антона Лапенко

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поклонники сериала "Внутри Лапенко" возликовали, узнав, кто является избранницей комика.

Стало известно имя возлюбленной Антона Лапенко

Антон Лапенко долгое время скрывал свою линчую жизнь. Сватали блогеру звезду сериала "Чики" Алёну Михайлову, а также актрису Ирину Горбачёву.

Сама "особа" рассекретила роман с Антоном Лапенко, опубликовав в Instagram снимок, на котором запечатлён страстный поцелуй парочки.

Избранницей блогера стала актриса Муся Тотибадзе, с которой Антона уже ранее замечали вместе.

Поклонники Лапенко одобрили его выбор, засыпав влюблённых пожеланиями любви и счастья.

"Мои краши!" — прокомментировал снимок комик Александр Гудков.

"Не могла представить Особы краше", — прокомментировали подписчики, намекая на то, что в своём сериале Лапенко постоянно скрывает лицо возлюбленной своего инженера, называя её "особа".

 

 

 

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Автор: Елена Былкина
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