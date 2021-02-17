Поклонники сериала "Внутри Лапенко" возликовали, узнав, кто является избранницей комика.
Антон Лапенко долгое время скрывал свою линчую жизнь. Сватали блогеру звезду сериала "Чики" Алёну Михайлову, а также актрису Ирину Горбачёву.
Сама "особа" рассекретила роман с Антоном Лапенко, опубликовав в Instagram снимок, на котором запечатлён страстный поцелуй парочки.
Избранницей блогера стала актриса Муся Тотибадзе, с которой Антона уже ранее замечали вместе.
Поклонники Лапенко одобрили его выбор, засыпав влюблённых пожеланиями любви и счастья.
"Мои краши!" — прокомментировал снимок комик Александр Гудков.
"Не могла представить Особы краше", — прокомментировали подписчики, намекая на то, что в своём сериале Лапенко постоянно скрывает лицо возлюбленной своего инженера, называя её "особа".
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